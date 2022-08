OCCHIOBELLO - (A.Gar.) Causa un incidente in cui coinvolge altre tre macchine, ma invece di fermarsi tenta la fuga e va a schiantarsi contro il manufatto al ponticello dell'azienda Eurovo. Minuti concitati ieri, verso le 17, in via Piacentina nel territorio di Occhiobello. Un ragazzo di 24 anni, di nazionalità romena, percorreva strada Eridania e, arrivato in prossimità dell'incrocio con località Piacentina, in direzione Santa Maria Maddalena, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Bmw. L'incidente ha coinvolto altre tre macchine: una Fiat Multipla, una Dacia Duster e una Lancia Y condotte da cittadini italiani residenti in Polesine.

Gli automobilisti sono rimasti illesi nell'incidente a catena, mentre le condizioni del 24enne sono apparse subito gravi. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della Polizia locale di Occhiobello, poi sono sopraggiunti i Vigili del fuoco del comando provinciale, e i carabinieri di Castelmassa e Stienta. È stato necessario l'intervento del Suem e dell'elisoccorso: il giovane era sveglio, cosciente, rispondeva alle domande dei soccorritori, ma è stato comunque trasportato all'ospedale di Padova e qui ricoverato in codice rosso. Le condizioni rimangono gravi. Rimangono da accertare le cause del tremendo incidente, avvenuto a pochi metri dal ponticello dell'azienda Eurovo. Il traffico è stato rallentato dalle forze dell'ordine, per permettere al Suem di agire in sicurezza durante le operazioni di soccorso in via Piacentina.