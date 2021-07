Pauroso schianto tra due auto e un camion: un ferito grave elitrasportato all'ospedale

BERGANTINO - Scontro tra due auto e un mezzo pesante stamattina poco dopo le 8. Alle 8.15 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la sr 482 in via Giovecca a Bergantino per un incidente che ha visto coinvolti due vetture e un camion. Una persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Castelmassa e Rovigo, anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei conducenti, che è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem per essere poi elitrasportato all’ospedale di Rovigo. Illesi gli autisti dell’altra auto e del mezzo pesante. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore e mezza.