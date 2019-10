CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCHIOBELLO-SALARA - Due paesi raggelati per la tragica fine di tre giovani vite contro un platano , sabato notte lungo via Cento, nei pressi del comune ferrarese di Vigarano Mainarda. Difficile accettare la scomparsa del 28enne Giulio Nali di Occhiobello , del 23enne Manuel Signorini di Salara , e di Miriam Berselli, 21 anni, di Ferrara. Tutti e quattro lavoravano come dipendenti all'Iper Tosano di Ferrara, che rimarrà chiuso nei prossimi giorni per permettere al personale di elaborare il lutto e partecipare alle esequie: «La famiglia di Iper Tosano si stringe attorno alle famiglie dei giovani ragazzi, nostri dipendenti, che sono stati coinvolti in un tragico incidente automobilistico - si legge nella nota -. Siamo tutti devastati da una notizia che mai avremmo voluto apprendere. Il nostro punto vendita di Ferrara, colpito ancor più direttamente da questo lutto, rimarrà chiuso per permettere a tutti noi, colleghi e amici, di partecipare alle esequie, che saranno stabilite prossimamente».Ora è il momento delle indagini e degli accertamenti medico-legali. Poi, le salme saranno restituite alle famiglie per i funerali., il 24enne ferrarese che era alla guida della Mazda, cosciente e sotto choc quando sono intervenuti i soccorsi è, invece, ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Cona (Ferrara) ed è sedato.La madre confida che non si dà pace.