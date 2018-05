L'auto sfreccia in curva e sbatte contro il palo: finisce ruote all'aria /Foto

di Guido Fraccon

ADRIA - Velocità nuovamente sotto accusa in città. Spettacolare incidente stradale ieri verso le 10 in viale Risorgimento, il nodo viario che porta alla zona artigianale-industriale. Un, alla guida di una Toyota Rav4, proveniente da via Malfatti, nell'affrontare la, a causa dell', e forse di qualche manovra errataposizionato dalla parte opposta della sua direzione di marcia. Nell'urto una gomma ha colpito il basamento del lampione. Ne è scaturito un effetto leva tanto che la Toyota è rimbalzata, capovolgendosi qualche metro indietro. È stata sfiorata anche la cancellata di una abitazione.Se l'incidente fosse accaduto qualche secondo prima sarebbe stato coinvolto anche un ciclista che stava transitando. Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di legge. Il conducente dell'auto è stato prontamente trasportato al Pronto Soccorso e per sua fortuna se la caverà con qualche giorno di prognosi...