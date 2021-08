Auto fuori strada nella notte, due morti, uno è di Adria

CODIGORO - Due uomini, uno di 42 anni e uno di 53, sono morti la scorsa notte in un incidente stradale a Caprile, frazione di Codigoro, nel Ferrarese. Marco Marangon, 42 anni, di Adria, e Gianni Beltrambi, 53 anni, di Codigoro, erano a bordo di una Fiat Panda finita nel canale a lato della strada. Sul veicolo, oltre alle vittime, erano presenti anche altri due uomini e una donna, feriti. Questi ultimi sono stati portati all'Ospedale del Delta per accertamenti e cure ma non sarebbero in pericolo di vita.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle quattro del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Codigoro, i carabinieri e il 118. La dinamica è in corso di accertamento ma da una prima ricostruzione pare si tratti di una fuoriuscita di strada autonoma.