Perde il controllo della Bmw, ferito il conducente estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

OCCHIOBELLO - Alle 17.50 di oggi, giovedì 18 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Piacentina a Occhiobello per la fuoriuscita autonoma di una Bmw: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Castelmassa, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente, che è stato stabilizzato dal personale del Suem per essere trasferito in eliambulanza all’ospedale di Padova. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora circa.