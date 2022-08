Serata di festa con gli amici, tragico schianto al rientro: Mattia muore a 36 anni

BERGANTINO - Una sbandata e l'auto che è carambolata fuori strada. Contraccolpi risultati letali ad un 36enne di Bergantino, Mattia Guarnieri, morto praticamente sul colpo, che viaggiava insieme a due amici. È successo attorno alle 23.30 di ieri, 2 agosto, in via Garibaldi, così come prende nome la Provinciale 25, nel tratto dove sorge la Bormioli. Al volante dell'auto, una Bmw, un 28enne trevigiano, di Farra di Soligo.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente accorsi i carabinieri della Compagnia di Castelmassa, i vigili del fuoco ed il personale del 118. Il medico, purtroppo ha potuto solo constatare l'avvenuto decesso del giovane uomo. Per il 28enne e l'altro passeggero, un 35enne di Melara, invece, solo lievi lesioni. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Rovigo. La salma del 36enne è già stata messa a disposizione dei familiari dall'autorità giudiziaria.