Scontro frontale fra un tir e una monovolume: feriti 3 bambini, gravissimo il padre

BADIA POLESINE - Uno scontro frontale, fra una monovolume ed un tir, che ha visto l‘uomo che si trovava al volante dell‘auto e che a bordo con sé aveva i suoi tre figli piccoli riportare lesioni gravissime e venir intubato e trasportato in ospedale con codice rosso, in condizioni gravissime, fra la vita e la morte. L‘incidente è avvenuto alle porte di Badia, sulla Regionale 88, all‘altezza del distributore di metano attorno alle 16.45, ed ha vista coinvolta anche una seconda auto, finita fuori strada. Fin dai primi istanti è tuttavia apparso in tutta la sua gravità il quadro clinico del padre dei tre bambini, di 10, 7 e 4 anni, che sono rimasti feriti a loro volta, anche se in modo più lieve: uno dei tre ha riportato una frattura ad una gamba, gli altri due, invece, traumi cranici, e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. La dinamica dell‘incidente ha visto la monovolume Chrysler, che viaggiava in direzione Badia, ed il grosso autoarticolato, che invece era sulla corsia opposta, impattare fra loro con la parte anteriore sinistra. Quella dove, appunto, sedevano i due autisti. Sul posto, oltre alle ambulanze ed al medico del Suem, sono immediatamente accorsi anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e, in particolare, hanno aiutato il personale sanitario ad estrarre il ferito ed i piccoli dal groviglio di lamiere della loro auto. Dei rilievi per cristallizzare gli elementi utili a permettere poi una precisa ricostruzione della dinamica, nonché di bloccare completamente al traffico la Regionale, per il lungo tempo necessario alle delicate operazioni di soccorso, fino alla completa rimozione della monovolume e del tir, si è invece occupata la polizia locale di Badia.

CENTAURO IN RIANIMAZIONE

In sella alla sua moto stava percorrendo la strada arginale lungo il Tartaro, la Provinciale 24, quando improvvisamente ha perso il controllo ed è caduto in modo scomposto. Nonostante la brutta botta in un primo momento non sembrava trattarsi di nulla di particolarmente grave. Il Suem ha subito trasportato il ventenne motociclista di Bagnolo di Po all’ospedale di Rovigo per gli accertamenti del caso. Una precauzione rivelatasi, purtroppo, più che giusta visto che le condizioni del giovane si sono aggravate e, per questo, è stato poi trasferito in Rianimazione con prognosi riservata. L’incidente è avvenuto attorno alle 20 di giovedì, in un tratto particolarmente suggestivo della Sp 24, fra Bagnolo di Po e Canda, già nel territorio di questo secondo comune. In realtà, trattandosi di una fuoriuscita autonoma e, apparentemente, senza conseguenze particolarmente rilevanti, sul posto erano intervenuti solo gli operatori del Suem. Nel giro di poche ore, però, le condizioni del 20enne hanno subito un drastico peggioramento, tanto da portare al suo ricovero in area intensiva.