Rovigo. Due auto si toccano sulla Regionale, una finisce capovolta in mezzo alla strada

ROVIGO - Una macchina capovolta in mezzo alla strada, una sul ciglio, con la fiancata completamente accartocciata, una ruota nel mezzo alle due auto, staccata e distrutta. Attimi di panico questa mattina, 9 febbraio, nel tratto prossimo a Lusia di viale Amendola, come prende nome la Regionale 88 nel tratto che attraversa il territorio comunale di Rovigo, per un incidente che ha visto due auto toccarsi mentre provenivano nei due sensi di marcia opposti, a velocità sostenuta, colpendosi con le rispettive fiancate, per poi carambolare in modo pauroso. Fortunatamente, nonostante il quadro che si è presentato ai soccorritori facesse temere il peggio, le persone coinvolte non hanno riportato lesioni particolarmente gravi.

Sul posto, oltre al personale sanitario del Suem 118, anche i vigili del fuoco che hanno dato il proprio supporto nelle operazioni di soccorso mettendo in sicurezza le due auto incidentate, entrambe Suzuki, una grigia e una bianca, nonché la polizia locale di Rovigo, che si è occupata dei rilievi necessari per la valutazione del concorso di colpa, ma anche di regolare la viabilità durante tutte le operazioni, con la Regionale che è stata a lungo chiusa in entrambi i sensi di marcia.