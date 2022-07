Si schianta contro un'auto lungo l'Eridania: ferito un motociclista

FICAROLO - Incidente tra un'auto e una moto ieri sera, 30 luglio, verso le 23. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Eridania all'incrocio tra Via Terraglio e Via Gramsci a Ficarolo per lo schianto che ha coinvolto i due veicoli, a rimanere ferito è il motociclista. I pompieri arrivati da Rovigo, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato ai soccorsi sanitari. Il motociclista è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in ambulanza in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente.

Didascalia