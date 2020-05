PORTO TOLLE - Un ragazzo di 27 anni di Pianiga, provincia di Venezia, è finito in ospedale in gravi condizioni per un incidente avvenuto ieri pomeriggio, 30 maggio, a Porto Tolle. L'impatto ha coinvolto una Ducati Monster guidata dal 27enne e una Subaru guidata da un altro giovane, ed è avvenuto in prossimità di un incrocio di via Cesare Battisti, lunga strada dritta che collega il Belvedere della Sacca di Scardovari con via Po di Gnocca, uno dei classici itinerari del fine settimana che in questi giorni è meta di turismo. Sul posto sono stati chiamati carabinieri e ambulanza, sono corsi sul posto anche i pompieri per mettere in sicurezza i conducenti, i mezzi e la strada che è rimasta bloccata per tutto il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi. Nell'impatto, la cui dinamica è in via di accertamento al fine di stabilire le eventuali responsabilità dei conducenti, la sorte peggiore è toccata al motociclista che è rimasto a terra e ha riportato conseguenze gravi ma, come appare dai primi riscontri sul posto, non letali. I medici del Suem, che si sono subito avventati sul ferito, hanno appurato che era cosciente ma hanno comunque ritenuto indispensabile chiamare l'elisoccorso che è atterrato proprio accanto alla strada, visti gli ampi spazi verdi, e ha caricato il centauro per trasferirlo all'ospedale di Padova dove ha ricevuto già in serata cure ai diversi traumi riportati. Si esclude comunque che sia in pericolo di vita.

