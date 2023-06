Arquà Polesine. Scontro tra due auto, tre feriti: anche una donna incinta

ARQUA' POLESINE - Alle 8.30 di oggi, mercoledì 7 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in lungo la SP 23 incrocio con Via Quirina ad Arquà Polesine per un incidente tra due auto: tre persone ferite. I pompieri accorsi da Rovigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i tre feriti, tra cui una donna in stato interessante, sono stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.