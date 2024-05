ROSOLINA - Sono terminate alle 20.30 di ieri, lunedì 27 maggio, le operazioni di recupero dell’auto finita nelle acque della laguna in via Po di Levante a Rosolina in direzione Albarella nel tardo pomeriggio. L’autista, illeso, è riuscito autonomamente a venire fuori dal mezzo. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Adria e Rovigo con l’autogrù, hanno agganciato l’auto che è stata issata e rimessa in strada per essere portata via dal carro attrezzi.