Grave incidente in A13 con tre feriti, due sono gravissimi: circolazione bloccata

VILLAMARZANA - Tre feriti, due dei quali in gravissime condizioni, nell'incidente avvenuto attorno alle 13.40 sull'A13, al chilometro 63 della corsia in direzione Nord, nel tratto che attraversa il comune di Villamarzana, all'altezza del cavalcavia della Transpolesana. Secondo una prima ricostruzione, nell'incidente risulterebbero coinvolti due mezzi pesanti ed un'auto, sulla quale viaggiavano le persone gravemente ferite, che sono state rianimate ed intubate sul posto dal personale del Suem, con il supporto tecnico dei vigili del fuoco. Presenti anche Polstrada e personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico è stato bloccato per consentite le operazioni di soccorso e, inevitabilmente, si è formata una lunga coda, di circa tre chilometri, subito dopo il casello di Occhiobello. Il consiglio di Autostrade per l'Italia è di uscire a Occhiobello per rientrare poi in A13 dal casello di Rovigo. Una deviazione, che provoca ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria nel capoluogo polesano.

