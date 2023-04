LUSIA - Paura, ieri, in piena notte, a Lusia, per un incendio che è scoppiato in via don Terenzio Pezzolo 45, una villetta: il nucleo che vi abita - padre, madre e un figlio - è riuscito a mettersi in salvo (intossicato però il capofamiglia). Ma è andata assai peggio ai 5 gatti di casa: due sono fuggiti terrorizzati, tre sono morti soffocati. E sarebbero stati proprio i felini - secondo una prima ipotesi - ad innescare il rogo. Seri danni allo stabile, che tuttavia sarebbe rimasto agibile.

ALLARME NELLA NOTTE



L’allarme è scattato alle 3.30. A quanto pare, uno dei membri della famiglia è stato destato dal fumo o dal calore o forse dal miagolio disperato dei mici, ha svegliato gli altri e tutti sono corsi in strada. Ricevuta la richiesta d’aiuto, sul posto sono giunti i pompieri di Rovigo e i Carabinieri di Badia Polesine. Altre famiglie della don Pezzolo - un’arteria residenziale abbastanza recente, con varie villette, vicina al campo sportivo “Samuele Giacobbe” - si sono svegliate e sono scese nella via. Fumi e lingue di fuoco uscivano dall’abitazione. I membri della famiglia avrebbero chiamato o comunque tentato di ritrovare i felini, ma non ci sono riusciti. A spegnimento finito, i vigili hanno rinvenuto 3 animali esanimi, a terra; hanno provato a rianimarli, ma è stato tutto inutile. A quel punto è stato chiamato il responsabile del centro di San Cassiano, che ha recuperato le salme. Gli altri due gatti sono stati rintracciati più tardi: ovviamente erano spaventatissimi.



L’ORIGINE DEL ROGO



A quanto pare l’incendio è partito dalla cucina. Qui era rimasta una “luce” - sembra una candela - accesa che potrebbe aver attirato uno o più degli animali di casa; uno di essi potrebbe aver fatto cadere la fiammella che poi è attecchita su un mobile o un tessuto; rapidamente la stanza è stava invasa dal fuoco, che ha raggiunto pure l’attiguo salotto. In quei momenti i residenti si sono accorti di quanto stava accadendo. Come accennato, il capofamiglia, che si è impegnato allo spasimo, aiutato da alcuni vicini, per salvare il più possibile dell’abitazione, e soprattutto per mettere al riparo i suoi cari, paonazzo e semintossicato, ha accusato un malessere ed è stato portato all’ospedale di Rovigo per accertamenti; ne è uscito qualche ora più tardi.

I pompieri hanno concluso l’intervento verso le 7. Successivamente i tecnici hanno verificato lo stato dell’immobile; molti i danni ma la struttura avrebbe resistito. I carabinieri hanno coadiuvato i rilievi.