Azienda agricola in fiamme, un ferito trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Fuliggine e detriti ovunque

PORTO VIRO - Un vasto incendio si è sviluppato, oggi 15 giugno, in un'azienda agricola nella campagna bassopolesana, a Porto Viro, poco distante dalla Comunità missionaria di Villaregia. Le fiamme che hanno divorato le strutture sembrerebbero avere conseguenze pesanti per il titolare dell'azienda, che è stato soccorso dal Suem e trasportato in ospedale con l'elisoccorso.

A dare notizia del pauroso rogo divampato nel pomeriggio è stato il neosindaco Valeria Mantovan, eletta domenica scorsa, con una comunicazione rivolta ai propri concittadini: «Ha preso fuoco un’azienda agricola di Villareggia. Sono ora sul posto i vigili del fuoco di Adria e Rovigo che sono intervenuti prontamente per domare l’incendio. La nube di fumo si è spostata su Porto Viro ed eventuali detriti caduti dal cielo sono dovuti proprio alla fuliggine».