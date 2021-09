Scoppia uno pneumatico, tir che trasporta mangime va a fuoco in autostrada

ROVIGO - Ieri sera, martedì 28 settembre, alle 21.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A13 poco prima dello svincolo per Rovigo in direzione Bologna per l’incendio di un autoarticolato: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Rovigo ed Este con 2 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori hanno spento l’incendio già generalizzato dell’autoarticolato, carico di mangimi e prodotti alimentari. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario di autostrada. Le cause dell’incendio probabilmente innescate dallo scoppio di uno pneumatico sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di soccorso il traffico autostradale rimasto bloccato. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento del mezzo sono terminate alle 2:30 della notte scorsa.

