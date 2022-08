Lascia un pentolino sul fuoco, si incendia la cucina: paura in via Corridoni, donna accompagnata in ospedale

Un pentolino del latte rimasto sul fuoco ed un principio d'incendio che ha creato non poca apprensione nella tarda serata di ieri, in un condominio in via Corridoni, proprio di fronte alle scuola primaria Miani. È successo verso le 19.30, e la macchina dei soccorsi si è mossa con estrema velocità: sul posto infatti sono immediatamente accorsi la squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco, gli operatori del Suem con ambulanza ed automedica e due pattuglie della Squadra volanti.

L'incendio è stato subito domato prima che ci fossero pesanti conseguenze e, soprattutto, danni strutturali. Il problema, però, come spesso avviene in questi casi, è stato soprattutto il denso fumo che aveva invaso l'appartamento. Per questo i pompieri sono entrati indossando i respiratori con l'ossigeno e, precauzionalmente, la padrona di casa è stata trasportata in ospedale per valutare se oltre allo choc per l'incendio divampato nella sua cucina, avesse riportato conseguenze proprio a causa dell'inalazione dei fumi, anche se le sue condizioni sono sono apparse preoccupanti.