Rovigo, incendio in una casa del centro: morto un uomo, ricoverata la moglie Video

ROVIGO - Tragedia all'alba di sabato 14 gennaio in centro a Rovigo. Un incendio è divampato all'interno di un'abitazione in viale della Pace: nel rogo è morto un anziano, proprietario della casa. La moglie è stata ricoverata in ospedale con un principio di intossicazione, ma è fuori pericolo. La vittima è Gianni Morini, classe '47.

Le cause rimangono al vaglio degli inquirenti: sul posto sono accorsi vigili del fuoco e carabinieri per mettere in sicurezza la zona e monitorare il traffico. Secondo le prime ricostruzioni, tuttavia, come ogni mattina l'uomo ha acceso la stufa e ha preso la legna per alimentarla. Qualcosa, però, stavolta è andato storto e le esalazioni non gli hanno lasciato scampo.