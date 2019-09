© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Fiamme all’alba sotto la sede principale del Comune di Rovigo. Questa mattina, martedì 24 settembre, intorno alle 5, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un incendio nell’in via Zanella.Sono ancora in corso le indagini, ma pare che le cause del rogo siano da attribuire al cantiere sulla porzione dell’edificio comunale, in cui dovrebbe essere aperto un punto informativo per l’accoglienza turistica.