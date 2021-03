Fiamme all'ex Ilcea, un ustionato nel tentativo di domare le fiamme

ROVIGO - Incendio all'ex Ilcea di via Don Milani, alle porte di Rovigo. La colonna di fumo nero ha iniziato a fuoriuscire da uno dei vecchi capannoni dell'azienda poco dopo le 14,30 di oggi, martedì 9 marzo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il personale del Suem, in quanto un dipendente avrebbe riportato lievi lesioni nel tentativo di spegnere le fiamme.

Sul posto anche ispettori e tecnici dello Spisal dell'Ulss 5, per la verifica di eventuali responsabilità di tipo professionale. Le operazioni di spegnimento del rogo sono ancora in corso: i vigili del fuoco stanno provvedendo allo smassamento del materiale presente e alla ricerca della causa dell'incendio.

Ultimo aggiornamento: 17:16

