Sentono chiedere aiuto dall'appartamento vicino: disabile salvato dall'incendio, la camera era piena di fumo

ROVIGO - Principio di incendio nella notte di lunedì 30 maggio 2022, intorno alle 0.40, in via Antonio Villa a Rovigo, all’interno della camera da letto di un disabile, rimasto intossicato. L’allarme alla sala operativa del 115 è stato dato dai vicini che sentivano chiedere aiuto.

I pompieri, arrivati nell’immediatezza con due squadre, solo tre minuti dopo la richiesta per la vicinanza con la sede, hanno subito prestato il primo soccorso all’uomo nella stanza oramai piena di fumo. L’uomo di notevole corporatura è stato portato fuori dai vigili del fuoco e successivamente assistito dal personale sanitario del Suem ed è stato poi trasferito in ospedale. Il principio d’incendio, subito spento, le cui cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, potrebbe essere stato innescato dal surriscaldamento di un dispositivo elettrico. L’appartamento è stato areato, ripristinando la sicurezza dello stabile. Nessun problema per gli altri condomini. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.