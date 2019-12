Va a fuoco deposito di rotoballe, paura e pompieri impegnati tutta la notte

BAGNOLO DI PO - Di inconsueto c'è soprattutto il periodo, perché è abbastanza strano che un incendio divori la paglia nel cuore di un'umida e piovosa notte invernale. Di fuochi di paglia, che a dispetto dei luoghi comuni sono abbastanza lunghi e difficili da domare, invece, se ne verificano spesso. Quest'estate, due sono risultati particolarmente significativi, uno a luglio a Zelo, in campagna, e uno ad agosto in un deposito in località Radetta, a Beverare, frazione di San Martino di Venezze. La scorsa notte, invece, le fiamme sono divampate in un capannone dove erano stoccate rotoballe, a Bagnolo di Po, in via dell'Artigianato, una strada senza uscita che corre parallela a via Roma, la Provinciale 12, che va verso Canda, praticamente all'altezza della località Fornace Maule, dove si trova la vecchia sede della cooperativa agricola Villa Nani. Il fuoco, all'interno del deposito di rotoballe, in particolare di erba medica, ha iniziato a crepitare verso mezzanotte, con i vigili del fuoco che sono stati impegnati per tutta la notte. Non solo, infatti, hanno dovuto domare l'incendio alimentato dalla paglia, ma hanno dovuto anche smassare il tutto per bonificare completamente l'area ed evitare che rimanesse vivo qualche tizzone. Accertamenti in corso sulla causa dell'incendio. Fortunatamente, se i danni al capannone e al suo contenuto sono stati comunque evidenti, non sono state coinvolte persone o abitazioni.

