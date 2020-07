S'incendia il forno dei polli arrosto della Coop, chiude il centro Le Torri

ROVIGO - Prende fuoco il forno con girarrosto dove, all’interno del supermercato Coop di via Sacro Cuore, si stavano mettendo i polli destinati ad essere arrostiti per i clienti. Le fiamme sono state immediatamente domate dagli stessi commessi della Coop, ma la fuliggine e la necessità di verificare il funzionamento dell’apparecchiatura e dell’intero sistema elettrico hanno convinto dopo poche ore a chiudere al pubblico l’intero centro commerciale “Le Torri”.



l fatto è capitato questa mattina,, verso le 8,30. in coincidenza con l'apertura del supermercato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: nessun ferito fortunatamente, ma il supermercato ha chiuso subito i battenti.