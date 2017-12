Incendio all'ex ristorante Litus â€‹sulla struttura galleggiante sul Po

ROVIGO - Un incendio ha seriamente danneggiato l'ex ristorante «Litus» a Castelmassa (Rovigo). Ancora da accertare con precisione la dinamica dell'incendio. Non è esclusa l'ipotesi dolosa, perché alcuni ttestimoni sostengono di aver visto fuggire una barca Anche se le fiamme non si sono propagate in tutto il locale, la conta dei danni appare da subito altissima. La struttura galleggiante sul fiume Po era stata di recente acquistata da un cittadino austriaco che la stava riconvertendo per adibirla a luogo di ritrovo per gli appassionati di pesca sportiva. Come detto, secondo alcuni potrebbero essere coinvolti dei bracconieri in quella che da tempo è la guerra del pesca al siluro nel Po.

© RIPRODUZIONE RISERVATA