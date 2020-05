Azienda di materia plastiche in fiamme: colonna di fumo altissima

Un incendio è divampato attorno alle 8.30 in un'area del sito produttivo in località Ca' Donà, a San Martino di Venezze, della Brianza Plastica, azienda del settore della plastica, che produce coperture e sistemi termoisolanti e laminati in vetroresina. Si è sprigionata un'alta colonna di fumo, ma non sembrano esserci stati danni rilevanti e nessuno ha riportato conseguenze. I vigili del fuoco, subito intervenuti, hanno rapidamente domato l'incendio e, insieme ai carabinieri, hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA