Lascia di notte una candela accesa ai piedi del letto e la casa prende fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARIANO NEL POLESINE - Unain camera ai piedi del letto ha materializzato un incubo sotto forma di, divampato nel cuore della notte, con le fiamme che hanno iniziato a crepitare ed avanzare, portando anche aldella 65enne Loredana S., la padrona della casa in via Mantovan 68 adUnche, tuttavia, sembra essere stato dettato più da esigenze legate ad unaper la brutta disavventura vissuta che non ad una sintomatologia particolarmente preoccupante.