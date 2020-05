Incendio nella notte in un appartamento: 10 famiglie evacuate e 6 intossicati

ROVIGO - Incendio poco dopo la mezzanotte all'interno di un appartamento al primo piano di un piccolo complesso residenziale nella frazione rodigina di Granzette, in via Manfredini 37/A. Le fiamme sono divampate in fretta, ma i vigili del fuoco sono riusciti a circoscriverlo ad una sola stanza. Caldo, fumo e paura hanno portato la famiglia di tre persone che vive al piano superiore a rifugiarsi sul balcone, dove è rimasta ploccata e poi soccorsa da pompieri e polizia. Altri nove appartamenti dello stabile sono stati invasi dal fumo e sono stati evacuati: anche se non hanno problemi di agibilità, dovranno comunque essere puliti. Occupanti fatti uscire assieme a polizia, sul posto. Sei persone hanno riportato sintomi da principio di intossicazione e sono stati accompagnati al pronto soccorso dal Suem.



Tre sono stati dimessi poco dopo, tre, invece, i componenti della famiglia che si era rifugiata sul balcone, trattenuti ma comunque non in gravi condizioni. La causa dell'incendio sembra essere stata individuata in un incidente, ma gli accertamenti sono in corso. In attesa delle verifiche complete di sicurezza il condominio è ancora evacuato. Ultimo aggiornamento: 11:39