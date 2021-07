Incendio in A13, a fuoco un camion carico di cucine, stufe e tre bombole di Gpl

ROVIGO - Terribile incendio questa notte, 5 luglio, in A13. Dall'una e 40 i vigili del fuoco stanno operando in autostrada tra lo svincolo di Villamarzana e Rovigo per l’incendio di un autoarticolato carico soprattutto di cucine e stufe. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma i pompieri sono arrivati dalla centrale e da Castelmassa con 2 autopompe, 3 autobotti e 11 operatori, per lo spegnimento del mezzo completamente avvolto dalle fiamme.

Il camion, trasportava materiale vario e di arredamento per la casa, tra cui cucine e stufe. Dopo lo spegnimento sono state trovate tre bombole di GPL coinvolte nel rogo. Durante le operazioni il traffico autostradale tra i due caselli in direzione Nord è rimasto bloccato. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici delle squadre intervenute. Sono ora in corso le ultime operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco. Il traffico è stato riaperto e canalizzato su una corsia.