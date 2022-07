VENEZIA - Condannato a 6 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti, aveva trascorso in carcere 1.876 giorni. Ingiustamente: l'operazione che aveva condotto al suo arresto, «era stata gravemente inquinata» da un gruppetto di carabinieri all'epoca in servizio a Rovigo, poi finiti a processo per questo e altri comportamenti illeciti. L'ha stabilito definitivamente la Cassazione, rendendo certo l'indennizzo che lo Stato dovrà versare al 46enne ungherese a quasi tre lustri da quei fatti, pari a oltre mezzo milione di euro.



L'ACCUSA

Tutto inizia il 27 maggio 2008 nel centro del capoluogo polesano, dove fra gli applausi della gente Sandor Botos viene ammanettato insieme al connazionale Peter Kovacs, con l'accusa di aver trasportato in auto 1.500 pastiglie di ecstasy destinate al popolo della notte. I due si difendono, sostenendo di essere stati pagati per consegnare quelli che ritengono essere integratori da palestra a un tale Zoran, che in realtà si rivelerà un militare sotto copertura. Ma gli imputati non vengono creduti da nessun magistrato in tutti e tre i gradi di giudizio: la condanna inflitta nel 2009 dal Tribunale di Rovigo, infatti, viene confermata in quello stesso anno dalla Corte d'Appello di Venezia ed è ribadita dalla Cassazione nel 2010. Fra custodia cautelare e detenzione definitiva, in particolare Botos rimarrà in galera fino al 16 luglio 2013.



LA REVISIONE

Assistito dall'avvocato Alessandro Falzoni, Botos (come pure Kovacs) chiede e ottiene la revisione del processo a Bolzano, sezione distaccata della Corte d'Appello di Trento che è competente per la riparazione degli errori giudiziari commessi in Veneto. È così che nel 2019 la condanna viene revocata, prosciogliendo entrambi perché il fatto non costituisce reato. I giudici della Cassazione riassumono così quella brutta pagina di cronaca nera: «Era risultata la grave compromissione di alcuni appartenenti all'Arma dei Carabinieri che avevano effettuato l'operazione di polizia giudiziaria ma che, a loro volta, erano implicati in traffici illeciti; avevano inoltre sottratto le sim card del telefono in uso al Botos, al fine di impedire la esatta identificazione dei contatti che avevano preceduto l'arresto, redatto un verbale di sequestro falso e rappresentato all'Autorità Giudiziaria un quadro probatorio alterato». Non a caso la Procura di Rovigo apre una nuova inchiesta a carico di una dozzina di persone, fra cui i militari accusati di aver incastrato i due ungheresi, culminata in alcune pesanti condanne.



L'IMPORTO

A ristoro dell'ingiusta detenzione patita da Botos, viene fissato inizialmente un importo di 280.000 euro, poi raddoppiati a 560.000 dopo un nuovo ricorso alla Suprema Corte e una successiva rivalutazione a Bolzano. Una trafila giudiziaria lunga ed estenuante, che dopo 14 anni vede ancora lo scontro sulla quantificazione fra la vittima dell'errore giudiziario e il ministero dell'Economia chiamato a risarcirla. Il 46enne lamenta il mancato riconoscimento del danno morale ed esistenziale subìto nel periodo successivo alla detenzione, il danno biologico temporaneo vissuto durante la carcerazione, il danno alla reputazione sofferto a causa di questa storia. Alla fine la Cassazione accoglie solo la richiesta del Mef di posticipare la data da cui far scattare la liquidazione degli interessi. Ma è significativo il fatto che l'ungherese dovrà pagare soltanto metà delle spese del giudizio, considerata la «grave scorrettezza di taluni organi di polizia dello Stato nell'attribuzione al ricorrente di fattori indizianti in ordine ad una responsabilità penale non sua».

Angela Pederiva