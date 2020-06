Prima rata Imu, i proprietari immobiliari chiedono il rinvio del pagamento

ROVIGO – Confedilizia chiede al sindaco di Rovigo il rinvio del pagamento dell'Imu.

L'Associazione della Proprietà Edilizia diretta da Paolo Mercuri in ragione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus che ha imposto la chiusura forzata di molte attività economiche anche nel capoluogo con altre che hanno dovuto sospendere l'attività, il tutto sommato alla grave crisi economica conseguente al periodo emergenziale per le difficoltà di molti contribuenti ad adempiere al pagamento dei tributi chiede che il termine per il pagamento della prima rata dell'Imu con scadenza a martedì 16 giugno, sia rinviato al 30 settembre o ad altra diversa data che si vorrà indicare. In alternativa, chiede che il Comune voglia stabilire che, in caso di versamento successivo all'ordinaria scadenza. non si applichino sanzioni e interessi per il ritardato pagamento. Mercuri sottolinea che l'Imu essendo un'imposta patrimoniale, ha due soli modi per essete pagata: con i redditi provenienti dal bene su cui grava (è il caso degli immobili dati in locazione) o con redditi di altra natura, generalmente quelli da lavoro. In un periodo di eccezionale crisi come questo, però, entrambe le fonti di entrata sono state soggette a notevoli limitazioni.

“Si tratterebbe – concludono i proprietari immobiliari – di un differimento del termine di pagamento dell'imposta che darebbe un tangibile segnale di aiuto all'economia locale”. © RIPRODUZIONE RISERVATA