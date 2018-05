Imu da pagare per la centrale di Polesine Camerini: Enel sconfitta

di Roberta Paulon

PORTO TOLLE - L'ingiunzione dell'amministrazione Bellan va a buon fine: sono state, pari a un importo complessivo diper la. L'azione del sindaco Claudio Bellan per il Comune di Porto Tolle ha ottenuto l'ennesima ordinanza positiva per il pagamento da Enel di Imu, sanzioni e interessi dovuti per la centrale di Polesine Camerini nel 2015. Dalla Commissione tributaria provinciale di Rovigo è arrivata il 21 maggio la notifica dell'ordinanza del 18 maggio che rigetta le due istanze presentate da Enel per ottenere la sospensione del pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni, pari rispettivamente a 6.249.464 euro di Imu e a 1.874.839 euro di sanzioni oltre a interessi.La stessa Commissione aveva già respinto l'istanza con cui Enel aveva impugnato l'avviso di accertamento dell'Ufficio Tributi del Comune di Porto Tolle, per il pagamento dell'imposta accertata dall'Agenzia del Territorio: mentre Enel chiedeva una riduzione della rendita catastale del 95 per cento nel 2015, la Commissione tributaria provinciale aveva giudicato pretestuose e infondate le motivazioni del ricorso di Enel, riconoscendo le ragioni dell'amministrazione comunale, che quindi lo scorso 20 gennaio aveva presentato l'ingiunzione di pagamento per Imu 2015, sanzioni e interessi...