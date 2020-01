Imprenditore edile di 58 anni muore in Ucraina stroncato da una polmonite

PAPOZZE - Incredulità e profondo cordoglio ha suscitato nella piccola comunità di Papozze la notizia dell’improvvisa scomparsa di Gianpaolo Brusco, imprenditore edile di 58 anni. Decesso avvenuto in Ucraina, dove si era recato nei giorni delle festività di fine anno per far visita alla compagna conosciuta in Italia. Giunto nel paese dell’Est il 30 dicembre, l’uomo si è sentito male la mattina di Capodanno, quando al risveglio ha dovuto essere ricoverato in ospedale in Rianimazione. La gravità delle condizioni è stata tale che ne ha causato la morte nell’arco di poche ore.



INCREDULITÀ

«Ancora non sappiamo bene che cosa sia accaduto - rispondono al telefono la sorella Angelica e l’anziana madre, che non riescono a darsi pace -. Parlano di broncopolmonite, ma francamente siamo perplessi. Ne abbiamo parlato anche con il medico di famiglia, che nutre le stesse perplessità. Aspettiamo notizie più certe dal figlio Enrico, che con la moglie è giunto nella giornata di ieri in Ucraina per tutte le necessità». Per lei e i familiari il cordoglio dei colleghi della casa di riposo “F. Bottoni”, dove lavora come operatrice di assistenza. Dalle testimonianze pare che Gianpaolo Brusco stesse poco bene già al momento della partenza dall’Italia. Un po’ di tosse, una febbricola imputabili ai malanni di stagione. Una semplice forma influenzale, nulla dunque che potesse far presagire la tragedia che di lì a poco si sarebbe consumata. Il sindaco Pierluigi Mosca è in contatto con la famiglia. «Abbiamo offerto tutta la disponibilità dell’Amministrazione, per quanto nelle nostre possibilità. Lo ricordo come un lavoratore instancabile, forte e pieno di vitalità. La notizia di una fine così improvvisa ha sorpreso tutti e ci ha lasciati sgomenti». Negli ultimi mesi Gianpaolo Brusco stava ristrutturando un’abitazione a Panarella, dove contava di stabilirsi con la sua compagna ucraina. «Era letteralmente al settimo cielo nella prospettiva di questa sua nuova parentesi di vita» riferiscono in paese. Una felicità stroncata sul nascere dalla improvvisa scomparsa. © RIPRODUZIONE RISERVATA