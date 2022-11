ARIANO NEL POLESINE - Il sole entra nelle scuole di Ariano nel Polesine. Sono infatti decollati in questi giorni i lavori per la realizzazione di due impianti fotovoltaici in altrettanti plessi dell'Istituto comprensivo Joao Turolla. Nello specifico si tratta sella scuola primaria Marconi di via Roma e la scuola secondaria di primo grado dedicata proprio al sottotenente Medaglia d'oro che si trova in via Mantovani.

Il contributo

L'amministrazione ha infatti usufruito del contributo statale di 50mila euro in applicazione dell'art 1 comma 29-bis della Legge 160 del 2019 finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico di edifici pubblici, sviluppo territoriale sostenibile, messa in sicurezza di edifici pubblici e abbattimento di barriere architettoniche. Bisogna evidenziare come la realizzazione di impianti solari fotovoltaici sia senza dubbio una buona pratica nella direzione della sostenibilità ambientale, in quanto si riesce a produrre energia elettrica utilizzando esclusivamente la fonte rinnovabile del sole.

Il progetto

Anche per questi motivi la giunta Beltrame ha stabilito come obiettivo di intervento l'efficientamento delle scuole elementari e medie di Ariano capoluogo con l'installazione di impianti fotovoltaici a tetto. Con questo intervento l'ente vuole coniugare compatibilità ambientale ed esigenze architettoniche prevedendo l'installazione sul tetto degli edifici scolastici di un impianto fotovoltaico costituito da 24 pannelli. Nelle intenzioni questa configurazione dovrebbe permettere di poter usufruire dell'energia solare per alimentare i carichi elettrici per molte ore al giorno nei due edifici oggetto di intervento. «Con tale progetto l'amministrazione vuole compiere l'obiettivo di raggiungere un significativo risparmio energetico per la struttura, mediante il ricorso alla fonte energetica rinnovabile rappresentata dal sole - spiegano in una nota gli amministratori arianesi -. Crediamo importante la realizzazione di tale intervento, ancor di più in un momento particolare nel quale tutto il Paese sta vivendo le difficoltà le difficoltà della crisi energetica, riteniamo doveroso avviare e sensibilizzare sulla tutela, la cura del nostro territorio e l'importanza di una ecologia integrata e sostenibile con tutto l'ambiente».

Un'iniziativa questa che permetterà, infine, di ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) in atmosfera, dato che si potrà produrre l'energia elettrica, che annualmente viene consumata nell'edificio scolastico, senza l'uso di alcun combustibile ma utilizzando come fonte primaria l'energia solare.