Affitti e prezzi in calo, il mercato del mattone si ferma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Dopo un secondo semestre del 2017 che aveva fatto segnare un promettente più 2,8%, il mercato immobiliare a Rovigo è tornato in fase di stallo, con una nuova riduzione dei prezzi di vendita e un calo dell’importo dei canoni di locazione. Rovigo è così sempre la città meno cara del Veneto su questi due fronti, dunque sarebbe anche un momento buono per acquistare, ma di contro non è il momento di vendere.