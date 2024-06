ROVIGO - Sono state 81 le misure di prevenzione personale emesse dalla Questura di Rovigo, da gennaio a oggi, nell'ambito dell'attività di controllo svolta dalla Divisione anticrimine e dall'Ufficio Immigrazione sul territorio della provincia. Misure che vanno, a seconda del caso, dall'avviso orale agli ammonimenti del Questore, all'espulsione.

I provvedimenti

Ufficio immigrazione

In particolare, nei primi cinque mesi del 2024, il Questore di Rovigo, a seguito dell'istruttoria compiuta dalla Divisione Anticrimine, ha emesso 81 provvedimenti. Nello specifico, sono stati notificati 34 avvisi orali e 15 fogli di via obbligatori nei confronti di persone pericolose presenti sul territorio della provincia senza giustificato motivo. Non solo. Sono stati emessi otto Divieto di accesso alle aree urbane (Dacur, anche detto Daspo urbano) ed è, al momento, al vaglio della competente Autorità Giudiziaria una proposta di sorveglianza speciale. Nell'ambito delle misure di prevenzione personali tese a tutelare le vittime di violenza di genere, sono 23 gli ammonimenti emessi dal Questore, di cui nove per atti persecutori e 14 per violenza domestica.

Per quanto riguarda, invece, l'attività dell'Ufficio Immigrazione, dal 1° gennaio al 31 maggio,è stata data esecuzione complessivamente a 14 espulsioni, di cui 11 disposte dal Prefetto di Rovigo e tre dalla competente Autorità Giudiziaria. In particolare, per quanto riguarda le espulsioni prefettizie, tre sono state eseguite con partenza volontaria, due con trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri, cinque con ordine di allontanamento del Questore e una con accompagnamento immediato alla frontiera.

Le espulsioni disposte dall'Autorità Giudiziaria sono state, invece, eseguite tutte con accompagnamento alla frontiera.

Infine, il Questore ha eseguito tre espulsioni già disposte da Questori di altre provincie rimaste da ottemperare. Si conferma, dunque, l'importanza dell'attività di monitoraggio delle fattispecie criminose svolta dalla Divisione Anticrimine e quella svolta quotidianamente dall'Ufficio Immigrazione, finalizzata al contrasto all'immigrazione clandestina sul territorio della Provincia.

Nei dodici mesi

Risultati che aggiornano i dati diffusi in occasione della Festa della Polizia di Stato, nel trimestre scorso. Dal 15 marzo 2023 al 15 marzo 2024, infatti, i fogli di via obbligatori emessi sono stati 40 (erano stati 55 da marzo 2021 a marzo 2022); gli avvisi orali 81, (49) e tre le sorveglianze speciali (5 tra il 2021 e il 2022). In crescita purtroppo gli ammonimenti per violenza domestica e stalking (41, quasi raddoppiati nel biennio considerato). A completare il quadro: 4 Daspo e 4 Dacur.