ROVIGO - Il tempo è scaduto, ma la luce ancora non si vede. E dato che l’affare sembra fare gola a più di un privato, vale la pena valutare con cura le varie proposte prima di decidere che futuro dare al servizio di pubblica illuminazione nel territorio rodigino . Lo scorso 31 dicembre è scaduta la gestione del servizio tramite Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, società per azioni il cui unico azionista è il ministero dell’Economia e delle finanze, dopo l’affidamento durato 9 anni a una società vincitrice dell’appalto (peraltro con cambi di proprietà dopo fusioni) . E il Comune di Rovigo si sta ancora guardando intorno. Nel senso che sta ancora cercando di trovare la soluzione che sia la più adeguata in termini di costi e di efficienza , e sul tavolo ci sono due possibilità: una strada potrebbe essere quella di rinnovare la gestione del servizio di illuminazione pubblica di nuovo attraverso Consip, come fatto dalla giunta Piva nel 2013, la seconda ha a che fare con alcune offerte di project financing che sono arrivate sul tavolo dell’amministrazione. In quest’ultimo caso l’amministrazione procederebbe “in proprio” all’affidamento del servizio, se l’offerta risultasse come più conveniente.



PROPOSTE DA VALUTARE



Proprio per questo poche settimane fa si è rivolta ad un consulente esterno a Palazzo Nodari, una società altamente specializzata nel settore, perché realizzasse uno studio su quale delle due ipotesi fosse la soluzione migliore. A dare un aggiornamento sulla questione è l’assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio , Giuseppe Favaretto . «Non è ancora stato deciso se per l’amministrazione è di interesse il project financing rispetto a Consip perché nel frattempo sono arrivate altre proposte che sono attualmente al vaglio, prima di decidere se di pubblico interesse. Ritengo che si deciderà nei prossimi giorni la modalità».

Palazzo Nodari, dunque, prende tempo. Ma nel frattempo qualcosa è cambiato. C ome detto, la precedente gestione in capo a Consip è scaduta. E quindi «nel frattempo – chiarisce ancora Favaretto - si sta procedendo con la gestione diretta del servizio da parte dei nostri uffici». Tutto questo nell’attesa di capire, vale la pena ribadirlo, se sia più conveniente continuare con Consip oppure se affidarsi a un project financing istruendo, in quest’ultimo caso, un bando di gara per individuare il soggetto cui affidare il servizio. L’ipotesi che il Comune ri prendesse in carico , in via temporanea, la gestione dell’illuminazione pubblica, era stata ventilata da tempo, visto che intorno a metà ottobre ancora non era stato individuato il consulente cui affidare lo studio tecnico chiarificatore e già allora i tempi si prospettavano strettissimi per riuscire ad arrivare a una svolta entro la naturale scadenza del precedente affidamento. Il rientro “ in house” da parte del Comune, in sostanza significa che l’amministrazione si sta facendo carico temporaneamente della bollettazione , mentre assegna in piccoli affidamenti la parte che riguarda la manutenzione cui il Comune, in proprio, non è i n grado di provvedere, dato che non dispone di mezzi né di personale adeguato a espletare questa funzione.



CRITICHE A CONSIP



Un sollecito all’amministrazione, nelle scorse settimane, era arrivato dal consigliere della Lega Lorenzo Rizzato che in passato si è occupato spesso del servizio , segnalando le inefficienze e sollevando il caso della gestione Consip. Secondo Rizzato, ma anche altri in passato , il contratto in vigore negli ultimi nove anni e scaduto a fine 2022 , pare non sia stato particolarmente vantaggioso per Palazzo Nodari. Del resto la partita è milionaria: il canone annuo legato a Consip valeva 1,3 milioni. Con i recenti adeguamenti tariffari si prevede un canone da circa 3 milioni.