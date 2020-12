ROVIGO Si sveglia all'alba e in una città semideserta, illuminata dalle luminarie natalizie, raggiunge il suo bar in via Mazzini per preparare caffè e cappuccini da asporto. Ilaria Lionello, proprietaria del bar Hilary, il locale che si trova a pochi passi dal Tribunale, anche in questi giorni di rigide restrizioni per bar e ristoranti, non si è arresa e ha deciso di tenere aperto consegnando a domicilio anche un solo caffè. «Amo il mio lavoro - spiega Ilaria Lionello - e non voglio abbassare la saracinesca. In questi giorni ho dunque deciso di offrire ai miei clienti l'asporto anche per fornire un servizio alla città, dal momento che molte attività e uffici sono comunque aperti». E le richieste di colazioni e pranzi non mancano. «Stiamo consegnando molti pranzi a domicilio - racconta la barista - ma anche semplici colazioni. Molti nostri clienti, anche nei giorni arancioni e rossi, non rinunciano al rito del caffè del bar, un'abitudine che offre una sensazione di normalità in un momento davvero difficile».

PREZZI INVARIATI La proprietaria del locale del centro storico ha deciso di non aumentare il prezzo del caffè, anche se consegnato a casa o in ufficio. «Inizialmente alcuni clienti si sentivano imbarazzati a chiedere un caffè a domicilio - racconta la titolare - poi è diventata un'abitudine. Molte volte mi lasciano il resto, c'è chi insiste per pagarmelo il doppio. Insomma, ci diamo davvero una mano a vicenda. Certo durante lo scorso lockdown l'umore generale era decisamente più alto. Ora, invece, si respira molto pessimismo, la gente è stanca, non sa cosa aspettarsi dal 2021. E sinceramente, nemmeno noi esercenti». A fare paura, l'impennata dei contagi che si sta registrando, in questi giorni, in Veneto. «Non è detto che ce la faremo a riaprire il 7 gennaio - spiega la proprietaria del locale - il Veneto potrebbe diventare zona arancione. Ecco che bar e ristoranti saranno costretti a mantenere l'asporto». Ilaria Lionello, dopo la prima esperienza del lockdown primaverile, si è organizzata per gestire gli ordini di colazioni e pranzi a domicilio. «Ho raggruppato molti miei clienti in una chat - spiega l'imprenditrice - in modo da gestire meglio le richieste, in particolare per la pausa pranzo. Molti ordini arrivano poi per telefono e una parte, quando è consentito, bussa alla porta del locale per chiedere una consumazione da portare via». Durante i giorni arancioni il Dpcm permette l'asporto, mentre quando a ridosso delle festività si attiva il semaforo rosso, i bar e i ristoranti possono consegnare solo a domicilio in quanto gli spostamenti anche all'interno dello stesso comune sono sottoposti a rigide restrizioni. SARACINESCHE ABBASSATE Facendo un giro per il centro storico, ci si accorge, però, che sono davvero pochi i bar che hanno deciso di tenere aperto durante le festività. La maggior parte dei locali ha deciso di abbassare la saracinesca fino al 7 gennaio, dal momento che l'asporto non garantisce le stesse entrate di una giornata di lavoro a porte aperte. «C'è davvero poco movimento, in questi giorni, in città - spiega Paolo Lorenzi del Caffè Dersut in Corso - la gente resta in casa a causa delle restrizioni e di molte attività chiuse. Abbiamo dunque deciso di chiudere fino al 6 gennaio, nella speranza di riuscire a riaprire, come promesso, il 7. Anche se il timore della zona arancione è davvero alto, visto la situazione veneta sul fronte dei contagi». Organizzarsi per colazioni e caffè d'asporto non è poi così semplice per i locali della città, anche sul fronte dei costi. Quando si ritira la merce, bevande o cibi che devono essere in contenitori o in sacchetti. Il cliente deve allontanarsi dal locale. Vietato, inoltre, consumare su area pubblica. In un luogo distante e non nelle pertinenze del servizio pubblico, perché nel caso la multa di 400 euro è sia del cliente che del barista. Diversi bar del Veneto sono stati anche raggiunti dalla chiusura forzata per 5 giorni, ma visti gli scarsi ristori dal Governo per bar e ristoranti, l'asporto rappresenta l'ultima spiaggia per tentare di racimolare almeno i soldi per pagare affitti e utenze.

