Notte di vandalismi per Halloween: danni alle auto e alle attività

ADRIA - Vandali di nuovo in azione in città. A finire nel mirino questa volta è stato il bar automatico, l’angolo Break Time 24h, con due distributori automatici di bevande e snack in corso Vittorio Emanuele II. Il titolare ieri mattina ha scoperto i danni subiti ed è stato costretto a sigillare con nastro adesivo l’entrata del locale e posizionare ai lati dell’ingresso due cartelli bene in evidenza con scritto: “Tutto fuori servizio per atti di vandalismo. Grazie”. Difficile quantificare i danni dal momento che è impossibile accedere nel locale. Sicuramente però, a parte la sporcizia tutta attorno, se il gestore è arrivato a tanto dovrebbero essere stati sicuramente manomessi i distributori automatici per rubare le monetine o per prelevare i prodotti in vendita. Un altro duro colpo all’immagine della città che fa il paio con i resti di bottiglie di vetro lasciati lungo vicolo Cavour la sera di Halloween o l’ombrello distrutto e abbandonato.