Maschere di carnevale e cover per cellulari contraffatte: scatta il sequestro

ROVIGO - La Guardia di finanza Rovigo ha sequestrato capi di abbigliamento, giocattoli, accessori per la telefonia, costumi e maschere di Carnevale irregolarmente in commercio per un valore 15mila euro. La Gdf fa ha trovato 238 capi di abbigliamento, 868 giocattoli ed accessori vari, 261 cover per cellulari e 167 tra costumi e maschere di carnevale, immessi in commercio con etichettature irregolari, in quanto prive delle informazioni minime della provenienza del prodotto e del soggetto importatore e della descrizione in lingua italiana per il cliente.



L'operazione è legata ad un'ampia azione di controllo economico del territorio che vede il forte impegno della Guardia di finanza, per tutelare i consumatori finali ma al tempo stesso a vantaggio e tutela delle regole di mercato e delle norme di presidio del settore e quindi della concorrenza lecita fra gli imprenditori.



Ultimo aggiornamento: 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA