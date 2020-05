L'appello del Comune: «Non abbandonate guanti e mascherine dopo l'uso»

ROVIGO - Il Comune collabora con Ecoambiente per pulire la città e invita i cittadini a fare la loro parte smaltendo correttamente guanti e mascherine. "Si raccomanda la collaborazione di tutti - è l'invito rivolto dall'assessore Dina Merlo -, soprattutto nel giusto smaltimento dei dispositivi che dobbiamo obbligatoriamente usare.

Guanti e mascherine vanno gettati nel secco non riciclabile come ha già sottolineato Ecoambiente, in vista anche dell'apertura estesa a tutte le attività commerciali. E' importante l'impegno e il senso civico da parte di tutti, nel non abbandonare impropriamente i dispositivi, ma di conferirli negli appositi spazi della raccolta differenziata, evitando così di compromettere il decoro cittadino, che abbiamo cercato di curare al massimo in questo periodo. Ringrazio i cittadini per la collaborazione nel rispettare il luogo e l'ambiente dove viviamo, a beneficio e tutela dell'intera comunità”.

































