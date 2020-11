GRIGNANO POLESINE - “Giò” ha fatto a tutti uno scherzo tremendo, se ne è andato per sempre, portandosi via quel carico di allegria e spensieratezza che lo aveva accompagnato per tutta la vita. E’ scomparso all’improvviso Giovanni Osti, 47 anni compiuti lo scorso 25 ottobre, nato e vissuto a Grignano. Fatale un arresto cardiaco che lo ha colpito nella notte tra sabato e domenica. Osti lavorava ad Asm Onoranze Funebri: dagli amici e vicini di casa viene descritto come una persona allegra e sorridente. Tra gli hobby in particolare una grande passione per le moto. “Giò” aveva sempre la battuta in canna, era pronto a scherzare e ironizzare, trascorrere il tempo con lui era divertente e piacevole per i tanti amici che gli volevano bene. Divertente e auto-ironico, si era iscritto al mondo virtuale di Facebook e aveva ribattezzato il suo profilo personale con una storpiatura del cognome, diventato Hostis. Battute divertenti, meme, vignette e freddure del web strappavano una risata ai molto conoscenti e amici del 47enne di Grignano. L’uomo lascerà un bellissimo ricordo in tutte le persone che lo hanno conosciuto.

IL RICORDO

Il commosso ricordo della cugina, Rossana Osti: «Fai buon viaggio cugino, ogni volta che ti penso mi farai ancora ridere da lassù. Ciao Giovanni, ci mancherai tanto». La notizia della scomparsa di Osti si è sparsa rapidamente in tutta Grignano e ha destato un senso di profonda tristezza tra i compaesani. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivata alla famiglia nella giornata di ieri. In paese sono già state affisse le epigrafi e tra parentesi viene ricordato il soprannome del 47enne, da tutti chiamato Giò. Il 47enne lascia la madre Milena, il padre Adelio (ex lucidatore di mobili, ora in pensione), la sorella maggiore Maria Pia che abita nella vicina Costa, gli adorati nipoti e la compagna Mirella, con cui si era ricostruito una vita sentimentale. I funerali si terranno domani: la salma partirà alle 14.45 dall’ospedale di Rovigo e arriverà alle 15 alla chiesa parrocchiale di Grignano. La cerimonia religiosa sarà officiata dal parroco don Alessandro Mistrello, rimasto colpito, come tutti, dall’improvviso dramma. Il parroco ha espresso parole di vicinanza alla famiglia Osti: «Giovanni era un bravo ragazzo, è una tragedia incredibile e devastante». I funerali si terranno in forma ristretta, per rispettare le misure di sicurezza imposte durante la seconda ondata della pandemia sanitaria. Al termine, dopo le esequie, Giovanni “Giò” Osti sarà accompagnato per l’ultimo viaggio al Giardino della cremazione di Copparo, in provincia di Ferrara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA