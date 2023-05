GRIGNANO (ROVIGO) - Grignano non resterà senza medico. Dopo l'allarme dei residenti per la fine del contratto a tempo determinato dell'unico medico di base rimasto dei quattro del passato, con tanto di petizione online che aveva raccolto già oltre duecento firme, l'Ulss 5 chiamata in causa dagli utenti avvisa che non vi sarà alcun vuoto nell'assistenza territoriale.

Da giovedì prenderà subito servizio il dottor Daniele Ramosini, cui l'azienda sanitaria ha conferito un incarico temporaneo di assistenza primaria che gli permetterà di accogliere sino a 1.200 assistiti. L'ambulatorio si trova in via Ponte Merlo 1. La scelta del medico, come è stato comunicato con una nota recapitata agli assistiti del dottor. Ali Waheed, che ha lasciato l'incarico prima del termine, potrà avvenire a decorrere sempre da giovedì con varie modalità. È possibile inviare una e-mail all'indirizzo cambiomedicodistretto1@aulss5.veneto.it conindicata la dichiarazione di scelta del medico e copia della propria tessera sanitaria, allegando il modulo di scelta (ed eventuale delega) che si può scaricare dalla pagina web https://www.aulss5.veneto.it/mys/apridoc/iddoc/2550. Ancora, si può scegliere il nuovo medico recandosi allo sportello amministrativo della cittadella sociosanitaria in viale Tre martiri 89 (telefono 0425/393927) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30, il lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30. Chi si recherà allo sportello dovrà avere una fotocopia del modulo di scelta (ed eventuale delega) compilato in ogni parte, la tessera sanitariae una copia di un documento di identità personale in corso di validità del richiedente o dei delegati. Ulteriore opzione che essere utilizzata la modalità on-line con collegamento all'indirizzo www.sanitakmzerofascicolo.it, seguendo le istruzioni. Per conoscere la disponibilità del medico ad accettare nuove scelte di assistiti, si può consultare il motore di ricerca sul link https://salute.regione.veneto.it/servizi/cerca-medici-e-pediatri. Può essere utilizzata anche la nuova app della Regione Veneto, Vviviveneto, tramite accesso con Spid.