PORTO TOLLE (ROVIGO) - Ci sono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, potrebbero dare una svolta alle indagini sulla scomparsa di Greta Spreafico, la 53enne di Erba (Como) che si trovava a Porto Tolle per la vendita a un cugino della casa di Ca’ Tiepolo del nonno, e della quale non si hanno più notizie dal 4 giugno 2022. È la motivazione con cui il 17 maggio scorso la Procura della Repubblica di Rovigo chiesto di riaprire le indagini per poter utilmente svolgere ulteriori attività investigative in ordine alla ricerca della donna e della sua vettura.

Greta Spreafico, trovate le chiavi dell'auto

Una storia con molte ombre, a partire da quegli audio in cui Greta Spreafico si diceva terrorizzata e rivelati da una trasmissione tv dopo che del caso si era occupato anche “Chi l’ha visto?”. Il motivo che probabilmente l’aveva indotta a rivolgersi all’investigatore privato Ezio Denti, il quale, dopo la scomparsa della 53enne, ha continuato a indagare su mandato del fratello di lei, Simone Spreafico. «Le attività investigative - ha spiegato Denti a Rai 3 - sono consistite in interviste sul posto, a Porto Tolle, e in due diversi accessi all’abitazione dove la Spreafico aveva soggiornato». Due accessi effettuati a distanza di un mese. Nel secondo, però, effettuato nell’autunno scorso, erano stati trovati oggetti che nella prima ispezione non c’erano: in particolare, le chiavi della Kia Picanto nera di Greta rinvenute in un borsone appoggiato a terra mentre, in cucina, una maglietta nera quasi intonsa era stata trovata nel bidone della spazzatura.

Oggetti che sono stati “tamponati” e analizzati con luci forensi per individuare tracce biologiche, quindi imbustati e consegnati ai carabinieri. La riapertura delle indagini è stata quindi richiesta alla luce dell’istanza di parte depositata e che indicava dei luoghi come possibili punti da investigare nuovamente a seguito di risultanze di verifiche fatte dall’investigatore, su incarico delle famiglia, con propri mezzi. La Procura ha tenuto conto che, sebbene tutta l’area sia stata già approfonditamente esaminata e scandagliata a suo tempo dalla polizia giudiziaria anche con i sommozzatori - impiegati in considerazione di un possibile inabissamento nel o dell’auto della Spreafico -, non si poteva, a distanza di tempo, escludere che fosse utile investigare nuovamente la zona, dato che potevano essere intervenute modifiche nel tempo dei luoghi, sia in superficie che in profondità, rispetto alle verifiche fatte a suo tempo dalla polizia giudiziaria, e ciò in relazione al fatto che si è in area prossima al litorale del fiume e quindi influenzata dai movimenti delle acque.

L'indagato

Con l’autorizzazione alla riapertura delle indagini si è proceduto a una nuova iscrizione a norma dell’art. 335 del codice di procedura penale: stavolta non più solo a carico di ignoti, ma nei confronti di un soggetto preciso. Oltre al nome dell’indagato, ci sarà da chiarire il quadro economico in cui è avvenuta la scomparsa, con un testamento mai ritrovato e beni ereditari per un milione di euro. Il ritrovamento del corpo di Greta e della sua auto potrebbe chiarire il mistero e formulare reati diversi da quelli originariamente iscritti, per cui era intervenuta l’archiviazione.