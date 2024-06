PORTO TOLLE - Da ieri mattina i Vigili del fuoco stanno scandagliando il fiume Po alla ricerca dell’auto o del corpo di Greta Spreafico, la 53enne cantante di Erba (Como) scomparsa a Porto Tolle il 4 giugno 2022. Era venuta a Ca’ Tiepolo per vendere la casa del nonno e avrebbe dovuto concludere la compravendita con il rogito il 6 giugno 2022, ma due giorni prima dell’appuntamento fissato dal notaio, di lei si è persa ogni traccia.



LE INDAGINI

Ora la Procura della Repubblica di Rovigo ha riaperto le indagini ufficiali su istanza dello studio legale Barzan, che segue la famiglia della donna. La stessa Procura ha acquisito anche il fascicolo per circonvenzione di incapace (aperto su querela contro ignoti presentata dalla madre di Greta) dal precedente Pm, e per il quale era stata disposta al tempo l’archiviazione. La nuova pista porta al fiume Po dove potrebbe essersi inabissata l’auto della 53enne cantante, una Kia Picanto nera targata EF080DT. La vettura sarebbe stata ripresa l’ultima volta alle 5.16 del 4 giugno 2022 al varco “accesso Barricata” in località Bonelli a Porto Tolle e le telecamere avrebbe immortalato al volante un uomo che indossava una camicia bianca oltre a una persona, di cui non c’è certezza si tratti della 53enne, sul sedile del passeggero. Il sistema di videosorveglianza non viene però in aiuto per documentare un eventuale passaggio della Kia in “uscita” da Porto Tolle.

LE SEGNALAZIONI

Le ricerche, indirizzate anche da alcune indicazioni sulle caratteristiche del fiume Po in quel tratto, sono quindi partite ieri all’altezza della località di Borgo Molo dove l’auto potrebbe essersi inabissata. Come precisato dalla Procura della Repubblica di Rovigo nel riaprire l’inchiesta, potrebbero infatti essere nel frattempo cambiate le condizioni dell’area, prossima al litorale del fiume e quindi influenzata dai movimenti di acque e correnti. Sebbene tutta l’area sia stata già approfonditamente esaminata e scandagliata a suo tempo dalla polizia giudiziaria, anche con i sommozzatori, sarebbero pervenute indicazioni precise per il luogo in cui cercare. A pochi metri dal punto in cui era stata vista l’auto della Spreafico quella notte, sarebbe stato individuato un punto di maggiore profondità, dove parrebbe esserci una forma riconducibile a un cubo, della lunghezza di circa 4,5 metri. Un volume che farebbe pensare a un veicolo forse rimasto incastrato sul fondo da tempo.



LE CORRENTI

Tanti i misteri in questa vicenda cui potrebbe dare risposta solo il ritrovamento del cadavere di Greta o della sua auto. Una vicenda complessa dove non manca un testamento e un patrimonio stimato in un milione di euro, ma dove, al momento, l’unica certezza è che l’inchiesta è stata riaperta non più contro ignoti con un nome preciso, quello dell’ex fidanzato della 53enne scomparsa, a carico del quale era stato inizialmente aperto un fascicolo per l’ipotesi di circonvenzione di incapace. Fascicolo ora acquisito dalla procura rodigina.



LO STUDIO LEGALE

«Nella istanza dai noi presentata e che ha portato alla riapertura delle indagini - precisa Davide Barzan, criminologo e consulente dello studio legale - sono stati presentati elementi probatori e tecnici: in particolare, uno studio basato sull’analisi delle correnti del fiume. Riteniamo che ci siano ulteriori elementi utili all’inchiesta e nei giorni a venire presenteremo una ulteriore memoria di carattere tecnico». Lo studio legale punta il dito sulle dichiarazioni dell’ex fidanzato di Greta circa le date della sua presenza in Polesine.