Greta Spreafico, nuove ricerche lungo il Po, che fine ha fatto la cantante scomparsa?

PORTO TOLLE (ROVIGO) - Novità sulla scomparsa di Greta Spreafico, svanita nel nulla nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2022 mentre si trovava in Polesine per vendere un suo immobile.

Lo comunica una nota della procuratrice Manuela Fasolato, che parla di «ulteriori attività investigative» sulla ricerca della donna e della sua vettura, che devono essere avallate dal Gip. L'istanza è legata a questioni procedurali e permetterà, senza che gli atti risultino inutilizzabili, oltre alla ricostruzione degli spostamenti della donna anche l'attività investigativa sui luoghi dove Greta potrebbe essere stata.

La Procura «ha inoltre tenuto conto che, sebbene tutta l'area sia stata già approfonditamente esaminata e scandagliata a suo tempo dalla polizia giudiziaria, anche con i sommozzatori, non si poteva comunque a distanza di tempo escludere che fosse utile investigare nuovamente la zona, in quanto potevano essere intervenute modifiche nel tempo dei luoghi, sia in superficie che in profondità, rispetto a quando furono fatte le verifiche da parte della polizia giudiziaria, e ciò in relazione al fatto che si è in area prossima al litorale del fiume Po e quindi influenzata dai movimenti delle acque».