Documenti falsificati per far convertire all'Ulss i Green pass stranieri: denunciati un moldavo e una lituana

ROVIGO - Hanno cercato di far convertire all'Ulss il Green pass stranieri, alterando i documenti di identità, ma sono stati scoperti dai carabinieri di Rovigo che li hanno denunciati. Protagonisti un 32enne moldavo e una 31enne lituana, entrambi residenti a Bologna, che lo scorso gennaio avevano mandato con una mail all'Ulss 5 Polesana la richiesta di conversione dei certificati in loro possesso, allegando un documento rilasciato dalle autorità sanitarie moldave, per così validarli sul territorio italiano. L'Usl, però, ha sospettato che non tutto fosse regolare e si è rivolta all'Arma, la quale ha scoperto che i documenti di identità dei due cittadini stranieri erano stati alterati, a partire dall'indicazione del luogo di residenza. I due speravano che, rivolgendosi ad una Ulss diversa da quella a cui appartenevano e in cui erano stati censiti, sarebbe stato impossibile al personale sanitario di verificare l'effettiva vaccinazione, anche contando sul fatto che dinnanzi a questo ostacolo fosse preso per vero il documento moldavo, sul quale è stato, peraltro, chiesto l'interessamento del Consolato del paese extra Ue.