di Nicola Astolfi

ROVIGO - Riapre oggi dalle 10 alle 17 il parco secolare dell’ex ospedale psichiatrico di Granzette. Tutti i mercoledì di luglio e agosto sarà disponibile al pubblico gratuitamente grazie alla convenzione annuale, prorogabile di un anno, siglata dall’Ulss 5 e dall’associazione culturale vicentina “I luoghi dell’abbandono”.«Considerando che la firma dell’accordo è del 13 giugno - spiega il presidente Devis Vezzaro - non c’è stato abbastanza tempo per preparare il parco al meglio, ma molti interventi sono stati già svolti, non solo nella manutenzione del verde: abbiamo pulito la zona d’ingresso e proseguiamo i lavori di giorno in giorno».