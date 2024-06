PORTO TOLLE - Un anno di granchio blu: un calo del 96,9% della produttività delle lagune del Delta. È il dato allarmante riportato nei giorni scorsi da Paolo Mancin, presidente del Consorzio pescatori del Polesine in seno all'audizione informale alla IX Commissione del Senato. Un lungo intervento in cui Mancin ha riferito del «tracollo produttivo che ha cominciato a essere evidente a partire da ottobre 2023 per poi aggravarsi progressivamente – ha detto -. Negli ultimi tre mesi del 2023 il solo comparto di Scardovari ha, per esempio, accusato rilevanti cali di produzione rispetto ai corrispettivi mesi dell’anno precedente: -18% a ottobre, -77% a novembre e -98,2% a dicembre. A gennaio 2024 un calo del 96,9% rispetto a gennaio 2023 inducendo gli operatori a fermare del tutto la raccolta fino a un termine indefinito».

Un sistema produttivo di fatto paralizzato con 1.500 operatori, quindi famiglie, direttamente coinvolte che si trovano a fare i conti con una crisi senza pari che sembra non accennare a mollare la presa come ha rimarcato Mancin: «I dati di pesca del granchio blu in questi primi 5 mesi del 2024 evidenziano un ulteriore imponente crescita delle catture con impatto sull’ecosistema lagunare specie nei prossimi mesi estivi». Nel ringraziare il senatore Luca De Carlo per aver convocato l’audizione e la senatrice Marta Bizzotto, nonché l'assessore Tania Bertaggia, il presidente ha poi rilanciato la necessità di nominare quanto prima il commissario previsto dal Decreto Agricoltura di maggio. «Assumerà su di sé l’enorme responsabilità di gestire l'emergenza con tempistiche adeguate risultando fondamentale l'individuazione di soluzioni efficaci nel breve periodo anche in considerazione del fatto che i soli indennizzi non sono sufficienti a risolvere le citate criticità».



FONDO PER LO SVILUPPO



Una prima richiesta riguarda il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura: «Come indicato nella stessa relazione, l’intero fabbisogno è di circa 35 milioni - ha evidenziato il presidente -. Con il finanziamento dI ulteriori 12 milioni arriveremmo a coprire il 63% circa delle richieste: all’appello mancherebbero ancora 13 milioni che ci auguriamo siano reperiti il prima possibile».

Riguardo al futuro commissario Mancin ha espresso l'auspicio di una unità di crisi di cui facciano parte gli operatori «affinché le misure che entreranno a far parte del cd “piano di intervento” siano costruite e implementate con l’apporto di idee, suggerimenti ed esperienza di chi conosce palmo a palmo i siti minacciati dal granchio blu».

Altro tema fondamentale per il Consorzio è l'annosa questione manutentiva delle lagune: «Il ripristino del corretto stato dell’ecosistema naturale e il risanamento ambientale delle lagune può essere ottenuto solo con un deciso e poderoso investimento in opere di vivificazione con importanti interventi di idrodinamica che garantiscano nel tempo il miglioramento dell’habitat».

Per il presidente infine ci sono punti indifferibili: «La sospensione dei versamenti tributari e previdenziali (in scadenza il 15 luglio e il 30 novembre 2024 ndr), un correttivo relativo al criterio di determinazione e accertamento del danno, prevedendo che si possa fare perno sul volume di produzione registrata nel primo semestre del 2024. Da ultimo, ma non meno importante, una forma di ammortizzatore sociale per le migliaia di pescatori, soci di coop e lavoratori autonomi dotati di partita Iva, che oggi sono privi di qualunque forma di sostegno al reddito, pur avendo sostanzialmente azzerato gli introiti provenienti dalla pesca».