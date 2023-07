Granchio blu minaccia gli allevamenti del Delta del Po, Chioggia e Venezia. Interrogazione della Lega al ministro

VENEZIA - «Il granchio blu è una specie aliena, molto aggressiva, che sta colonizzando il mar Mediterraneo con conseguenze devastanti. Il crostaceo dell'America del Nord sta mettendo in pericolo non solo la nostra biodiversità, ma minaccia seriamente le vongole allevate sul Delta del Po, in particolare tra Comacchio, Goro, le lagune di Chioggia e Venezia». Lo affermano i deputati della Lega Davide Bergamini, Giorgia Andreuzza, Mirco Carloni, Attilio Pierro e Francesco Bruzzone, presentando un'interrogazione al ministro dell'Agricoltura, come riferisce una nota. «Parliamo di un comparto che immette sul mercato oltre il 55% dei molluschi consumati in Italia con un indotto di più di 100mln all'anno.